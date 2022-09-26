Глава Дагестана призвал чиновников посещать пункты мобилизации

Глава Дагестана Меликов призвал чиновников посещать пункты мобилизации в регионе

Глава Дагестана Сергей Меликов в ходе оперативного совещания призвал чиновников и представителей общественности посещать пункты мобилизации граждан. Об этом заявили в пресс-службе руководителя региона, передает РИА Новости.

До этого Меликов потребовал проводить в Дагестане частичную мобилизацию по критериям президента России.

«Меликов поставил задачу перед должностными лицами и общественными организациями посещать сборные пункты, в которые прибывают мобилизованные дагестанцы», — сообщили в пресс-службе, подчеркнув, что глава региона также лично готов приезжать в мобилизационные пункты.

Ранее глава Дагестана подчеркивал, что никаких ошибок и исключений на мобилизационных пунктах быть не должно. По его мнению, главы российских городов и районов обязаны нести за это ответственность.

25 сентября сообщалось, что дагестанцы перекрывали федеральную трассу Хасавюрт — Махачкала из-за ошибочной мобилизации.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. По его словам, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.