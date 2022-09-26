Сообщение об изъятии авто на нужды армии в Смоленске оказалось недостоверным

Сообщение об изъятии автомобилей на нужды армии в Смоленске оказалось недостоверным

Сообщение о том, что в Смоленске у граждан изымают автомобили на нужды российском армии, оказалось недостоверным.

В анонимном Telegram-канале «Смоленский стрелок», насчитывающем почти семь тысяч подписчиков, появилось сообщение, в котором говорится, что в городе якобы началось изъятие транспортных средств на нужды армии, а именно машин марок УАЗ, «Нива», а также Land Cruiser.

Автор поста утверждает, что владельцам указанных авто поступают запросы на передачу их ТС военным с последующим возможным возвратом. При этом в сообщении не назван источник сведений, а также отсутствует какая-либо дополнительная информация или комментарии официальных лиц. Автор ссылается на документ и, вероятно, в собственной форме его трактует — а именно, шестой пункт приказа военного комиссара Смоленской области, полковника Алексея Чечикова «Об объявлении мобилизации», опубликованного 22 сентября. В нем помимо прочего сказано, что владельцы транспортных средств, «не поставившие в установленные сроки технику по нарядам военного комиссариата», несут ответственность в соответствии с законом.

В тот же день в областном военкомате региона заявили, что распространяемые сведения являются фейком. «Изъятие транспортных средств не производится», — заключили в ведомстве и добавили, что также не соответствует действительности информация о вручении повесток водителям при остановке по требованию ГИБДД.

Несколькими днями ранее, 22 сентября, в военном комиссариате региона уже комментировали взволновавший местных жителей пункт приказа о частичной мобилизации, в котором речь идет о предоставлении в их распоряжение автомобилей и иной транспортной техники. «В настоящее время вопрос о предоставлении автомобилей и иной техники не стоит», — заверили в ведомстве.

Сообщение о массовом изъятии автомобилей у жителей Смоленской области не получило широкого охвата в СМИ. Большинство публикаций на эту тему распространялось в публикациях в соцсетях и комментариях под ними.

При этом заметки с официальной информацией соответствующего ведомства и опровержением ложных сведений появились в преимущественно в региональных СМИ (SmolDaily.ru, Smolensk-i.ru, «Рабочий путь») и местных сообществах в соцсетях («Инцидент Смоленск», «Подслушано Смоленск», SmolMotor).