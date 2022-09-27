В Британии расследовавший дело Литвиненко экс-полицейский покончил с собой

Экс-сотрудник Скотланд-Ярда Бейкер, расследовавший дело Литвиненко, покончил с собой

Бывший сотрудник британского Скотланд-Ярда, который занимался расследованием убийства экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, предположительно покончил с собой, пишет The Sun.

Останки 60-летнего экс-комиссара Малькольма Бейкера были обнаружены в коттедже в графстве Сомерсет, в котором 14 сентября произошли пожар и взрыв. В результате обрушились крыша и часть стен. По мнению соседей, клапан на газовом баллоне был открыт преднамеренно. В полиции изданию подтвердили, что к произошедшим событиям не причастны третьи лица.

В июне сообщалось, что фигурант дела об убийстве Литвиненко скончался от последствий коронавируса.

Литвиненко умер в 2006 году в Лондоне, где получил политическое убежище. Причиной смерти стало отравление радиоактивным полонием-210. Британские следователи пришли к выводу, что к преступлению были причастны российские власти, в Москве, в свою очередь, отрицают подобные обвинения, подчеркивая, что уголовное дело было политизировано.

В сентябре 2021 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) пришел к выводу, что российская сторона не предоставила необходимые следствию материалы и не провела достаточно тщательное самостоятельное расследование смерти Литвиненко. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала ошибочным решение ЕСПЧ об «ответственности» России за смерть экс-сотрудника ФСБ.