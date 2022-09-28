Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Необычный заказ постоянной посетительницы кафе испугал бариста

Бариста из TikTok рассказала о клиентке, которая заказывает 20 шотов эспрессо каждый день

Фото: Mohammad Khursheed / Reuters

Пользовательница TikTok под ником @sk_d0ntplay, которая работает бариста в Starbucks, рассказала про необычный заказ постоянной посетительницы кафе. На видео, опубликованное в ее аккаунте, обратили внимание в New York Post.

На кадрах девушка по имени Стефани готовит кофе и говорит, что в кафе каждый день приходит женщина. Она заказывает 20 шотов эспрессо с пятью порциями сиропа. В итоге получается большой и очень крепкий напиток стоимостью 22 доллара (1281 рубль).

По словам Стефани, сначала она испугалась за здоровье и состояние клиентки, но со временем привыкла к ее предпочтениям. Посмотревшие ролик пользователи забеспокоились за женщину, захотели увидеть ее лицо, а также подсчитали ее ежемесячные траты на кофе.

Материалы по теме:
Зерна катастрофы. Глобальное потепление угрожает существованию кофе. Что будут пить по утрам миллионы людей?
Зерна катастрофы.Глобальное потепление угрожает существованию кофе. Что будут пить по утрам миллионы людей?
26 января 2022

Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов США (FDA) утверждает, что здоровые взрослые, потребляющие до 400 миллиграммов кофеина в день, или четыре-пять чашек кофе, не должны сталкиваться ни с какими негативными последствиями. Те, кто потребляет около 1,2 тысячи миллиграммов кофеина, могут страдать от тошноты и судорог.

По данным журнала Consumer Reports, одна порция эспрессо в Starbucks содержит 75 миллиграммов кофеина. Это означает, что клиентка, о которой рассказала Стефани, потребляет 1,5 тысячи миллиграммов — более чем в три раза больше, чем рекомендует FDA.

Ранее сообщалось, что пользователь Reddit, в прошлом работавший в Starbucks, раскрыл свой способ мести грубым клиентам. Он признался, что в отместку подавал кофе без кофеина и не приносил за это извинения, если посетитель кофейни вел себя неуважительно или жаловался по пустякам.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Черкасова
Обсудить
Последние новости
Европа собралась смягчить некоторые санкции против России
В России увеличились цены на товары для мобилизованных
Адвокат Медведчука рассказал о содержании российских пленных в тюрьмах
Еще одна крупная авиакомпания вернет мобилизованным россиянам деньги за билеты
Блогерша раскрыла секрет правильной сушки белья
В Совфеде высказались о будущем покинувших Россию во время частичной мобилизации
Брат Бориса Моисеева отказался приезжать на его похороны
Разоблачение салона интимных услуг в Подмосковье попало на видео
Россиянам с родственниками в ВСУ ответили на вопрос о возможности мобилизации
В Абхазии оценили вероятность войны с Грузией
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.