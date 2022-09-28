В Турции рассказали о планах по альтернативной «Миру» платежной системе

Aydınlık: Турция расскажет об альтернативной «Миру» платежной системе через день или два

В ближайшее время Турция расскажет о платежной системе, альтернативной российскому «Миру». Об этом сообщает газета Aydınlık со ссылкой источники.

Как указывает издание, в туристических регионах туристы и торговцы испытывают трудности с платежами и поэтому призывают власти найти решение по этой ситуации. Так, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган провел совещание с экономическими ведомствами по вопросу о системе «Мир». «Детали платежной системы, над которой ведется работа в качестве альтернативы "Миру", будут объявлены через день или два», — добавили журналисты.

Как сообщил телеканал NTV, три государственных банка Турции вслед за частными приняли решение о выходе из российской платежной системы «Мир». В то же время официального подтверждения данной информации не поступало.

Отказ от «Мира» сочли препятствием для турецкой экономики

Глава отдела экономической политики партии «Родина» Хакан Топкурулу заявил, что прекращение использования в Турции системы «Мир» является саботажем США против экономики страны. Он напомнил, что это единственное банковское приложение, с помощью которого российские туристы могут оставлять деньги в Турции. Поэтому, по его словам, создание подобных препятствий является вражеской деятельностью, направленной против турецкого туризма и экономики.

Приостановка системы, используемой российскими туристами, с угрозами США означает отсутствие российских туристов Хакан Топкурулу Глава отдела экономической политики турецкой партии «Родина»

Газета Yenicağ отметила, что отказ от системы «Мир» негативно отразится на торговле и туризме с Россией, а также нанесет серьезный удар по денежным переводам с Москвой. По информации издания, решение банков о выходе из российской платежной системы принято еще во вторник, хотя оно до сих пор не обнародовано. Министерство финансов страны не комментирует ситуацию.

23 сентября официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын назвал обвинения в адрес Анкары по использованию в стране карт платежной системы «Мир» необоснованными. Тогда он отметил, что республика пытается найти альтернативные пути в данном вопросе.

Иностранные банки начали отказываться от «Мира» после угрозы санкций от США

В середине сентября Минфин США допустил введение санкций за поддержку использования карт российской платежной системы «Мир» за пределами России. Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) уполномочено налагать блокирующие ограничения на тех, кто оказывает материальную помощь и поддержку лиц, имущество и имущественные интересы которого заблокированы, и деятельности, включая вводящие в заблуждение или структурированные транзакции или сделки с целью обхода любых санкций США.

На фоне этого 19 сентября от обслуживания карт в своих банкоматах и торговых точках, использующихся как эквайер, отказались турецкие банки Is Bankasi и DenizBank. Такое же решение принял ряд банков Армении, Казахстана и Вьетнама. Единый банковский процессинговый центр Uzcard сообщил, что обслуживание карт «Мир» в Узбекистане временно приостановлено по техническим причинам. Один из крупнейших банков в Таджикистане «Душанбе Сити Банк» также приостановил прием карт «Мир» в банкоматах и POS-терминалах страны.