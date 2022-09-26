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Один из крупнейших банков Таджикистана перестал принимать карты «Мир»

«Душанбе Сити Банк» заявил о приостановке приема карт «Мир»

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

«Душанбе Сити Банк», один из крупнейших банков в Таджикистане по количеству держателей карт, заявил о приостановке приема карт «Мир» в банкоматах и POS-терминалах страны. Об этом сообщает РИА Новости.

В банке отметили, что это связано с техническими неполадками в работе с российской платежной системой. Проблемы с «Миром» возникли 24 сентября. Помимо «Душанбе Сити Банка» карты российской платежной системы в стране обслуживает государственный «Амонатбанк».

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Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что на фоне новостей о возможном отказе некоторых дружественных России стран работать с платежной системой «Мир» украинские хакеры начали масштабную DDoS-атаку на нее. Согласно источникам издания, хакеры преследовали цель перегрузить систему и вызвать сбой в обслуживании карт.

Обслуживание карт «Мир» приостановили и другие страны. Среди них Узбекистан, где с 23 сентября прием карт приостановлен на неопределенный срок. Кроме того, от обслуживания российской платежной системы уже отказались во Вьетнаме, Армении и в некоторых банках Турции. Также могут отказаться принимать карты «Мир» банки Казахстана, соответствующее заявление сделал 21 сентября Национальный банк республики.

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Мария Грушко
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