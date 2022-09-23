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Хакеры атаковали систему «Мир»

Украинские хакеры атаковали систему «Мир»

Фото: РИА Новости

Украинские хакеры на фоне новостей о возможном отказе некоторых дружественных России стран работать с платежной системой «Мир» начали масштабную хакерскую атаку. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, злоумышленники в частности, генерируют трафик на системы с помощью браузеров или примитивных DDoS-инструментов для того, чтобы вызвать перебои в прохождении платежей и работе терминалов.

При этом в В Минцифры заявили, что вопрос находится в компетенции Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) и ЦБ. В опрошенных банках отмечают, что атаки не прекращаются с самого начала спецоперации на Украине.

«В текущей ситуации можно ожидать, что злоумышленникам удастся добиться определенного успеха в DDoS-атаках на платежную систему "Мир", риски более чем реальны»,— рассказал источник издания в одной из профильных компаний.

Ранее турецкие банки Is Bankasi и DenizBank отказались обслуживать карты российской платежной системы «Мир» в своих банкоматах и торговых точках, которые используются в качестве эквайера. Решение было принято на фоне заявлений американских властей о возможном наложении санкций на кредитные организации, работающие с картами «Мир» за пределами России.

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Марина Совина
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