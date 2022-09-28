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Стало известно о состоянии упавшей в обморок главе МВД Финляндии

Глава МВД Финляндии Микконен сообщила, что чувствует себя хорошо после потери сознания
Криста Микконен

Криста Микконен . Фото: Lehtikuva / Reuters

Министр внутренних дел Финляндии Криста Микконен, упавшая во время вечернего пресс-брифинга в обморок, чувствует себя хорошо. Об этом глава ведомства написала в своем Twitter-аккаунте.

«Мне пришлось покинуть брифинг государственного совета, потому что я упала в обморок. Сейчас я чувствую себя хорошо», — сообщила глава МВД.

Криста Микконен потеряла сознание во время правительственного брифинга, посвященного ситуации с авариями на «Северных потоках». К политику сразу пришли на помощь, ей помогли подняться и покинуть зал.

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Марина Совина
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