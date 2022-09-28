Вирусы внедрили в мышей защиту от новых вирусов

Development: защищающие от вирусов гены в мышах были внедрены вирусами миллионы лет назад

Ученые Токийского медицинского и стоматологического университета обнаружили, что два мышиных гена, внедренные вирусами миллионы лет назад, эволюционировали, чтобы помочь защитить мозг от новых инфекций. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Development.

Рассматриваемые гены, известные как Gag-подобные ретротранспозоны 5 и 6 (Rtl5/Rtl6), присутствуют почти у всех млекопитающих и сходны с генами, обнаруженными в ретровирусах, таких как ВИЧ. Эти унаследованные вирусные гены сохранялись в геноме млекопитающих, по крайней мере, последние 120 миллионов лет. Чтобы выяснить, что делают Rtl5/Rtl6, ученые искали белки RTL5/6, которые производятся только тогда, когда гены активны. Они обнаружили, что ретротранспозоны включаются в мозге в клетках, называемых микроглией, которые представляют собой первую линию защиты от инфекций.

Исследователи сымитировали инфекции в мозге мышей, чтобы проверить, как микроглия, продуцирующая белки RTL5 или RTL6, будет реагировать на бактерии или вирусы. Они обнаружили, что микроглия, содержащая белок RTL6, реагировала на бактериоподобный имитатор, тогда как микроглия с RTL5 реагировала на смоделированную вирусную инфекцию. Однако когда ген Rtl6 был удален, мыши не смогли избавиться от вирусных имитаторов, что указывает на необходимость сразу двух ретротраспозонов в борьбе с вирусами.

Эти результаты представляют собой первый пример генов вирусного происхождения, которые были переназначены для защиты мозга млекопитающих от инфекции.