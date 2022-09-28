Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Вирусы внедрили в мышей защиту от новых вирусов

Development: защищающие от вирусов гены в мышах были внедрены вирусами миллионы лет назад

Фото: Tomoko Kaneko-Ishino

Ученые Токийского медицинского и стоматологического университета обнаружили, что два мышиных гена, внедренные вирусами миллионы лет назад, эволюционировали, чтобы помочь защитить мозг от новых инфекций. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Development.

Рассматриваемые гены, известные как Gag-подобные ретротранспозоны 5 и 6 (Rtl5/Rtl6), присутствуют почти у всех млекопитающих и сходны с генами, обнаруженными в ретровирусах, таких как ВИЧ. Эти унаследованные вирусные гены сохранялись в геноме млекопитающих, по крайней мере, последние 120 миллионов лет. Чтобы выяснить, что делают Rtl5/Rtl6, ученые искали белки RTL5/6, которые производятся только тогда, когда гены активны. Они обнаружили, что ретротранспозоны включаются в мозге в клетках, называемых микроглией, которые представляют собой первую линию защиты от инфекций.

Материалы по теме:
Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Нечем дышать.Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
23 июля 2021
Утомленные лихорадкой Какими были самые страшные пандемии в истории человечества
Утомленные лихорадкойКакими были самые страшные пандемии в истории человечества
12 августа 2020

Исследователи сымитировали инфекции в мозге мышей, чтобы проверить, как микроглия, продуцирующая белки RTL5 или RTL6, будет реагировать на бактерии или вирусы. Они обнаружили, что микроглия, содержащая белок RTL6, реагировала на бактериоподобный имитатор, тогда как микроглия с RTL5 реагировала на смоделированную вирусную инфекцию. Однако когда ген Rtl6 был удален, мыши не смогли избавиться от вирусных имитаторов, что указывает на необходимость сразу двух ретротраспозонов в борьбе с вирусами.

Эти результаты представляют собой первый пример генов вирусного происхождения, которые были переназначены для защиты мозга млекопитающих от инфекции.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александр Еникеев
Обсудить
Последние новости
Володин рассказал о ведении в России списков покинувших страну на фоне СВО
СБР отреагировал на информацию о получении биатлонистами сборной России повесток
Швеция созвала совет по политике безопасности из-за аварий на «Северных потоках»
Роскомнадзор потребовал от Apple объяснить удаление российских приложений
Кейт Мосс посетила показ Saint Laurent в откровенном наряде
В Госдуме объяснили слова Володина о списках покинувших страну на фоне СВО
Американцы потеряли триллионы долларов из-за падения рынков
Бывший директор футбольной академии Москвы осужден на три года за аферу
Стало известно возможное место похорон Бориса Моисеева
Российский губернатор высказался об отставке военкома за ошибки в мобилизации
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.