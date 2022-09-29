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Россиянка съездила на Мальдивы по цене Турции и осталась в восторге от отдыха

Читательница «Тонкостей туризма» рассказала об отдыхе на Мальдивах за 153 тысячи рублей

Фото: Shutterstock

Российская туристка, которая бюджетно съездила на Мальдивы, осталась в восторге от путешествия. О своей поездке она рассказала порталу «Тонкости туризма», ее отзыв был опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам россиянки, восьмидневный отдых обошелся ей по цене Турции и Египта — в 153 тысячи рублей на двоих. Вместе с мужем она отправилась на один из островов, где проживает местное население.

Читательница портала рассказала, что они отдыхали в просторном номере с террасой, где было все необходимое для комфортного отдыха. Отель располагался на первой береговой линии, в шаговой доступности от бикини-пляжа для туристов.

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Россиянка отметила, что у нее был вид на океан, а пляж оказался намного лучше, чем на Кубе или в Таиланде. Девушка подчеркнула, что Мальдивы — мусульманская страна, и посоветовала одеваться в соответствии с местными традициями — в частности, запастись длинными летними платьями с рукавами. Однако, как отметила путешественница, многие туристы ходят в шортах и майках, не вызывая при этом недовольства местных жителей.

Ранее в сентябре другая россиянка заплатила 700 тысяч рублей за отдых на Мальдивах и осталась недовольна «скрипучей» виллой, огромными муравьями в номере и отсутствием уединенности. Атмосферу острова она описала фразой «Турция на минималках».

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Ксения Жарова
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