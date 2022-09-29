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В парижском метро станет холоднее

RATP стало разрабатывать меру по снижению температуры в парижском метро

Фото: Paul Zoetemeijer / Unsplash

Управление общественного транспорта Парижа (RATP) на фоне энергетического кризиса стало разрабатывать меры по снижению потребления электроэнергии. В итоге на станциях из-за снижения температуры будет холоднее, сообщает Bloomberg.

Общественный транспорт во Франции считается более энергоэффективным для передвижения, чем индивидуальный. Ежегодно сфера потребляет 2,4 тысячи гигаватт электроэнергии — подобного количества достаточно, чтобы обеспечить 1,2 миллиона домохозяйств.

Для снижения расходов власти планируют уменьшить температуру в метро, автобусах, поездах и офисах до 19 градусов Цельсия. Скорость движения эскалаторов также снизят. Кроме того, RATP ранее пообещало с 2015 по 2025 года сократить потребление энергии на 20 процентов, перевести парк на автобусы с низким уровнем выбросов и установить энергосберегающие фонари.

Ранее министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что сотрудники ведомства решили одеваться теплее ради экономии отопления. В ведомстве решили не включать отопление до тех пор, пока температура не будет ниже 19 градусов Цельсия.

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Нина Ташевская
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