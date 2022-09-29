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«Вандеркинд» выиграл иск против «Траста»

Компания «Вандеркинд» отсудила 1,45 миллиарда рублей убытков у ПАО «Траст»

Фото: Shutterstock

Арбитражный суд Москвы вынес решение в пользу компании «Вандеркинд» по делу о выплате убытков по возобновляемой кредитной линии к ПАО «Траст». Об этом «Ленте.ру» сообщил генеральный директор выигравшей иск компании Артем Караганов.

После решения суда «Траст» должен выплатить 1,45 миллиарда рублей убытков, которые «Вандеркинд» понес из-за несоблюдения условий договора от 2017 года. Тогда «Вандеркинд» и банк «Открытие» заключили договор возобновляемой кредитной линии до конца 2022 года. В 2020 году магазины детских игрушек закрылись на фоне ограничений в связи с пандемией COVID-19, из-за чего компании не удалось выплатить платеж в 500 миллионов рублей. Кредитором между тем стал банк «Траст», выкупивший долг у «Открытия».

«Вандеркинд» хотел заключить договор о реструктуризации задолженности, но «Траст» отказал и подал иск о взыскании 500 миллионов рублей. Кроме того, банк потребовал срочно выплатить всю задолженность в размере 2,6 миллиарда рублей. Чтобы не обанкротиться, «Вандеркинд» обратился в суд для изменения условий договора. Компания хотела в течение года с момента снятия коронавирусных ограничений не платить транш 500 миллионов, а выплатить сумму до 31 декабря 2022 года.

«Вандеркинд» — компания, развивающая сеть магазинов игрушек Hamleys. Из-за ограничительных мер магазины Hamleys в России были закрыты с конца марта по июнь 2020 года, а затем начали действовать санитарно-эпидемиологические требования. Это привело к снижению трафика посетителей более чем на 50 процентов к уровню 2019 года.

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Варвара Кошечкина
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