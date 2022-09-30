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Мобилизованные россияне прибыли в ДНР

Народная милиция ДНР сообщила о прибытии в зону спецоперации первых мобилизованных россиян
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Первые призванные по объявленной частичной мобилизации россияне прибыли в Донецкую народную республику (ДНР). Об этом сообщила Народная милиция ДНР в Telegram-канале.

«В зону проведения специальной военной операции, на территорию ДНР, прибыли первые военнослужащие, призванные на военную службу по частичной мобилизации объявленной в России», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что военные проходят курс интенсивной боевой подготовки, учитывающий «опыт боев последних месяцев».

Жители народных республик встретили россиян с воодушевлением. Также они благодарят президента России Владимира Путина за принятое решение, подчеркнули в ведомстве.

21 сентября российский лидер объявил о начале частичной мобилизации в стране. Данное решение принято в связи с необходимостью сохранить суверенитет и целостность России. По его словам, призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку.

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Кристина Есикова
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