Херсон и Запорожье помогут России избавиться от импортных овощей и фруктов

Доцент Суздальцев: Херсон и Запорожье помогут РФ избавиться от импортных овощей и фруктов

Политолог, доцент НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев считает, что Херсон и Запорожье помогут России избавиться от импортных овощей и многих фруктов, которые страна закупает каждый год на три миллиарда долларов. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, присоединение этих регионов к Российской Федерации даст мощный импульс развития сельского хозяйства. Территории обладают прекрасными природными условиями и не зря называются житницей Украины, добавил эксперт.

«Там есть традиции выращивания зерна — ржи, овса, ячменя, проса, а также овощных и фруктовых культур — помидоров, капусты, лука, перца, баклажанов, абрикосов, персиков, яблок, вишни», — сказал Суздальцев.

Он также отметил, что со вступлением Херсонской и Запорожской областей будет решен вопрос с обеспечением Крыма водой. Также политолог обратил внимание на энергетический фактор, напомнив, что в Запорожье находится крупнейшая в Европе атомная электростанция, которая будет использоваться на сто процентов.

Суздальцев заключил, что при грамотном развитии этих регионов спустя небольшой период времени они смогут перейти на самообеспечение.

Референдумы о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября на территориях Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также в Запорожской и Херсонской областях. По итогам голосования в ЛНР за присоединение высказались 98,42 процента жителей, в ДНР — 99,23 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской — 93,11 процента.

