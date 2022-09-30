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Усик отреагировал на решение украинцев покинуть ЧЕ по боксу из-за запрета флага

Александр Усик поддержал решение украинцев покинуть ЧЕ по боксу из-за запрета флага

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украинский боксер Александр Усик отреагировал на решение юниорской сборной Украины по боксу покинуть чемпионат Европы из-за запрета национального флага. Спортсмен высказался в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Усик поддержал команду и обратился к главе Международной ассоциации бокса (IBA) Умару Кремлеву. «Умар, это не просто флаг, это цвета свободы во всем мире. Вы не можете сломить дух наших мужчин, выступающих в соревнованиях», — заявил боксер.

24 сентября IBA приостановила членство Федерации бокса Украины (ФБУ) из-за вмешательства государства в работу организации. Из-за этого спортсмены сборной не могли использовать на чемпионате Европы среди юниоров национальную символику.

В марте этого года IBA запретила россиянам участвовать в международных турнирах. Организация отстранила спортсменов и официальных лиц, в том числе судей, принадлежащих к национальным федерациям России или Белоруссии.

Ксения Курашкина
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