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Патрушев заявил о превращении Украины в плацдарм ультраправого экстремизма

Секретарь Совбеза Патрушев: Запад превратил Украину в плацдарм ультраправого экстремизма

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Запад превратил Украину в «главный мировой плацдарм ультраправого экстремизма». Его слова приводит ТАСС.

Выступая на совещании глав органов безопасности и разведслужб стран СНГ, Патрушев заявил, что Соединенные Штаты предпринимали попытки возродить фашизм в Европе со времен окончания Второй мировой войны.

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Варвара Кошечкина
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