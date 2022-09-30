Патрушев заявил о превращении Украины в плацдарм ультраправого экстремизма

Секретарь Совбеза Патрушев: Запад превратил Украину в плацдарм ультраправого экстремизма

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Запад превратил Украину в «главный мировой плацдарм ультраправого экстремизма». Его слова приводит ТАСС.

Выступая на совещании глав органов безопасности и разведслужб стран СНГ, Патрушев заявил, что Соединенные Штаты предпринимали попытки возродить фашизм в Европе со времен окончания Второй мировой войны.