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Американцы остались недовольны политикой Байдена по Украине

Опрос Newsweek: американцы стали еще более недовольны политикой Байдена по Украине

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

У жителей США растет недовольство политикой американского президента Джо Байдена по Украине. Об этом со ссылкой на данные опроса по заказу Института госуправления Куинси пишет Newsweek.

По данным опроса аналитического центра Data for Progress, 57 процентов опрошенных решительно или частично поддерживают переговоры США, даже если под переговорами имеется в виду, что Украина пойдет на компромиссы с Россией.

49 процентов американских респондентов также высказались о необходимости администрации Байдена действовать более дипломатично, а не продолжать поставлять Киеву оружие и отказываться садиться за стол переговоров.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия все больше подвергается критике и сталкивается с озабоченностью стран Евросоюза из-за энергетического кризиса и необходимости принятия коллективных решений по этому вопросу.

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Анастасия Шейкина
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