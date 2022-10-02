Украинцев ограбили в Праге во время тура под эгидой МИД страны

Украинских музыканта и поэта ограбили в Чехии во время тура под эгидой МИД Украины

Украинских музыканта Василия Сказкива и поэта Владимира Драбчука ограбили в Праге во время культурного тура под эгидой министерства иностранных дел (МИД) Украины, пишет РИА Новости со ссылкой на издание «Страна.ua».

По данным издания, музыкант и поэт находились в Чехии в рамках тура культурно-дипломатического проекта Ukrainian Music Magic Tour. Инцидент произошел 23 сентября. Сказкив лишился футляра для кобзы и эксклюзивного ключа для настройки цимбал. У Драбчука украли восемь экземпляров его поэмы. Писатель считает, что за преступлением, скорее всего, стоит «какая-то местная шпана».

Драбчук обратился с заявлением в полицию. Пока украинцы не могут продолжить тур.

Ранее Национальная полиция Испании задержала группировку вымогателей — все ее члены оказались выходцами из Украины.