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Украинцев-вымогателей задержали в Испании

Национальная полиция Испании задержала группировку вымогателей из Украины

Фото: Borja Suarez / Reuters

Национальная полиция Испании задержала группировку вымогателей — все ее члены оказались выходцами из Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз правоохранительных органов королевства.

Согласно данным, задержаны четыре человека. В настоящее время они находятся под стражей.

Украинцы занимались вымогательством среди соотечественников. Подозреваемые «использовали несоразмерное насилие для совершения грабежей», «вымогательства и незаконные задержания». Правоохранительным органам Испании стало известно об этой организованной банде в мае после того, как произошло ограбление дома трех гражданок Украины.

Ранее благотворительная организация World Vision подготовила доклад. В выводах было сказано о напряженных отношениях Европы с беженцами из Украины. Ложная информация, распространяемая о беженцах, помимо сообщений о мерах финансовой поддержки, включает заявления о беспорядках, которые устраивают украинцы. Кроме того, аналитикам встречались и статьи о том, что детей местных жителей «выбрасывали» из больниц, чтобы принять ребят с Украины.

Украинские беженцы также пожаловались на тяжелые трудоустройство в Европе. «Устроились собирать черешню по шесть евро в час. Работа адская: по десять часов в день и с одним выходным в месяц», — рассказала одна из беженок.

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Варвара Кошечкина
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