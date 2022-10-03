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В Молдавии назвали фейком разговор Санду с пранкерами из России

Администрация президента Молдавии Санду назвала фейком запись ее разговора с пранкерами

Фото: Bernd von Jutrczenka /dpa / Globallookpress.com

В Администрации президента Молдавии Майи Санду заявили, что видеозапись ее разговора с российскими пранкерами является фейком. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Администрация президента опровергает подлинность заявлений, приписываемых президенту Майе Санду в ходе якобы состоявшейся беседы между президентом Республики Молдова Майей Санду и премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Видеозапись является попыткой вовлечения Санду в манипуляцию типа deep fake», — говорится в опубликованном сообщении.

Отмечается, что утверждения в «указанной фальсификации» представляют собой результат использования монтажа звука и изображений, а также не соответствуют действительности.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором Санду в разговоре с пранкерами из России Вованом и Лексусом якобы говорит о возможном введении мобилизации в стране.

Министерство обороны Молдавии опровергло сообщения, касающиеся данного вопроса. Как утверждают в ведомстве, в стране «нет обстоятельств и планов объявить мобилизацию».

Также 3 октября Telegram-канал WarGonzo сообщил, что Санду готовится объявить военную мобилизацию в Молдавии.

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Кристина Есикова
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