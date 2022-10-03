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Лидер Ирана назвал виновных в организации массовых протестов

Духовный лидер Ирана Хаменеи обвинил США и Израиль в подготовке протестов

Фото: Iranian Supreme Leader'S Office / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Духовный лидер и руководитель Ирана Али Хаменеи высказался о самых массовых за последние годы протестах в республике, назвав США и Израиль виновными в их подготовке. Его слова приводит агентство IRNA.

«Смерть этой девушки (Махсы Амини — прим. «Ленты.ру») была трагическим инцидентом. Меня это тоже огорчило», — заявил Хаменеи. Вместе с тем он указал, что, не проведя должного расследования, были совершенно недопустимы поджоги Корана, мечетей, банков и частных автомобилей.

По мнению духовного лидера, все это было организовано извне. «Эти беспорядки и нестабильность были спланированы Америкой, сионистским режимом и их подчиненными», — указал он.

Сотрудники органов задержали Амини 13 сентября, обвинив ее в неправильном ношении хиджаба. Девушку отвезли в участок «для разъяснительной беседы». Там ей стало плохо, и ее увезли в больницу, где Амини скончалась. Семья погибшей и оппозиция Ирана считают, что причиной смерти стали избиения, которым Махса, предположительно, подверглась в участке. При этом начальник полиции Большого Тегерана Сардар Хусейн Рахими назвал смерть девушки несчастным случаем. Протесты продолжаются несколько недель и с каждым днем набирают обороты.

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Алина Гончарова
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