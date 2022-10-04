В США призвали не преувеличивать успехи ВСУ

Politico: в США считают, что не стоит переоценивать успехи украинской армии

США считают, что успехи Вооруженных сил Украины (ВСУ) на восточном и южном направлениях стратегически важны, однако Киев все еще далек от победы. Об этом пишет Politico со ссылкой на американских чиновников.

По словам собеседников издания, не следует преувеличивать достижения украинской армии, так как российские войска прочно закрепились в других районах — например, в Бахмуте в Донецкой народной республике (ДНР). Кроме того, Россия продолжает давать отпор ВСУ на купянском направлении.

Чиновники считают, что борьба в Донбассе будет особенно изнурительной, так как ВС РФ занимали свои позиции в течение нескольких лет. Представитель Пентагона, пожелавший сохранить анонимность, также подтвердил, что впереди много тяжелых боев.

В начале октября президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении заявил о «полной зачистке» Красного Лимана ВСУ.

Минобороны России в свою очередь сообщило, что из-за угрозы окружения в районе города Красный Лиман в Донецкой области Вооруженные силы РФ и союзные войска были отведены на более выгодные рубежи.