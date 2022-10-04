Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В США призвали не преувеличивать успехи ВСУ

Politico: в США считают, что не стоит переоценивать успехи украинской армии

Фото: Paula Bronstein / Getty Images

США считают, что успехи Вооруженных сил Украины (ВСУ) на восточном и южном направлениях стратегически важны, однако Киев все еще далек от победы. Об этом пишет Politico со ссылкой на американских чиновников.

По словам собеседников издания, не следует преувеличивать достижения украинской армии, так как российские войска прочно закрепились в других районах — например, в Бахмуте в Донецкой народной республике (ДНР). Кроме того, Россия продолжает давать отпор ВСУ на купянском направлении.

Материалы по теме:
«Украинцы тоже делают ошибки» Российский офицер — о боях в Херсонской области и контрнаступлении украинской армии
«Украинцы тоже делают ошибки»Российский офицер — о боях в Херсонской области и контрнаступлении украинской армии
13 сентября 2022
Наступление ВСУ, отключение электричества и остановка Запорожской АЭС. Что произошло на Украине за последние дни?
Наступление ВСУ, отключение электричества и остановка Запорожской АЭС.Что произошло на Украине за последние дни?
12 сентября 2022

Чиновники считают, что борьба в Донбассе будет особенно изнурительной, так как ВС РФ занимали свои позиции в течение нескольких лет. Представитель Пентагона, пожелавший сохранить анонимность, также подтвердил, что впереди много тяжелых боев.

В начале октября президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении заявил о «полной зачистке» Красного Лимана ВСУ.

Минобороны России в свою очередь сообщило, что из-за угрозы окружения в районе города Красный Лиман в Донецкой области Вооруженные силы РФ и союзные войска были отведены на более выгодные рубежи.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
На границе с Украиной заметили массовый поток самолетов НАТО
В США призвали не преувеличивать успехи ВСУ
Названа самая модная обувь осени 2022 года
Власти России собрались повысить минимальные цены на игристое вино
Жена Овечкина рассказала о неудачной попытке отдать сына в американский детсад
Названы помогающие справиться с нервной тошнотой способы
Кредитные каникулы для мобилизованных ограничили 30 днями после службы
В Армении решили подумать о выходе из ОДКБ
Депутат Госдумы Певцов прокомментировал отсрочку от мобилизации для артистов
МВД прокомментировало задержание 29-летнего некрофила с телом женщины в машине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.