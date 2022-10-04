Россиянам предложили отдохнуть на любимом курорте богачей по цене Турции

Стоимость недельного тура на Сейшелы начинается от 170 тысяч рублей на двоих

Эксперты туристической отрасли предложили россиянам отдохнуть на Сейшельских островах, которые считаются любимым курортом богачей, по цене путевки в Турцию. Об этом сообщает информационный портал «Моменты».

Так, по данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), провести отпуск в курортной деревне Олюдениз на юго-западном побережье Турции двое туристов смогут за 172 тысячи рублей. В стоимость тура входит перелет, 10-дневное проживание в отеле категории четыре звезды Hotel Greenland и питание по системе «все включено».

По словам туроператора Веры Абрамовой, Сейшелы стали новым выгодным направлением сезона, составив достойную конкуренцию Турции и Мальдивам. Стоимость недельных туров на острова сейчас начинается от 170 тысяч рублей на двоих.

«На данный момент Сейшелы — это очень интересное предложение. Цена отличная. Раньше только перелет был за такую стоимость. Туры на Сейшелы всегда были в два раза дороже, чем туры на Мальдивы», — добавила эксперт. При этом Абрамова отметила, что данное направление никогда не было массовым, там отдыхали только состоятельные путешественники. Выгодные туры сейчас появились в связи с запуском новых рейсов из России.

Ранее Мальдивы и Сейшелы вошли в список любимых стран для отдыха среди российских богачей. Помимо данных направлений, обеспеченные россияне начали интересоваться люксовым отдыхом в ОАЭ и Греции.

В сентябре россиянка бюджетно съездила в небольшой отель — гестхаус — на Мальдивах и осталась в восторге от путешествия. По словам туристки, в небольших домах, где есть бесплатный Wi-Fi, кондиционеры и телевизоры, туристы находятся «ближе к народу», посещая те же магазины, рынки и кафе, что и местное население.