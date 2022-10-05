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Житель Крыма вышел на пикет в поддержку ВС РФ и получил штраф

Baza: в Москве крымчанин вышел на пикет в поддержку ВС РФ и получил штраф в 10 тысяч

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Житель Крыма вышел на пикет в поддержку Вооруженных сил России у Могилы Неизвестного Солдата в центре Москвы и получил штраф. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

По сведениям издания, мужчина развернул плакат с рисунком и надписью: «Храни вас Бог, все свои ZOV». Дежурившие рядом сотрудники полиции скрутили крымчанина и доставили его в отдел.

Там мужчине выписали протокол по статье 20.2 КоАП РФ («Нарушение установленного порядка организации либо проведения пикетирования»). Позже суд признал жителя Крыма виновным и назначил штраф в размере 10 тысяч рублей.

Ранее в Сочи военного пенсионера оштрафовали на 3 миллиона рублей за фейки о спецоперации и ВС РФ.

Мужчина публиковал на своей странице в соцсети заведомо недостоверные сведения о ходе спецоперации, указывая на некомпетентность российской армии, и выражал пренебрежительное и оскорбительное отношение к российским военнослужащим. На суде россиянин признал вину и раскаялся, но от дачи показаний отказался.

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Анна Щербакова
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