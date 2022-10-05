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Российский генерал призвал прекратить врать о ходе спецоперации

Генерал Картаполов призвал прекратить врать о ходе спецоперации на Украине

Фото: Александр Ермоченко / Reuters

Россияне узнают о ходе военной спецоперации на Украине от военкоров и губернаторов, однако не получают официальных сведений от Минобороны РФ. Об этом в эфире «Соловьев.Live» заявил председатель комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов.

«Надо перестать врать. Мы не раз об этом говорили. Но как-то не доходит до отдельных руководителей», — призвал он.

По словам генерала, в сводках совинформбюро за 1941 год открыто говорилось, что во время прорыва немцев к Москве советская армия где-то отходила. «Но в каждой сводке говорили, что бригада такого-то совершила это, наши летчики уничтожили столько-то, наши потери такие-то. И люди понимали опасность, знали, что враг на нашей земле», — заявил он.

Картаполов подчеркнул, что сейчас «тоже враг на нашей земле». По его словам, все приграничные села Белгородской области практически разрушены. «Мы это узнаем от кого угодно — от губернаторов и военкоров. Но сводки Минобороны не меняются. Народ-то знает. У нас народ не глупый. И он видит, что ему не хотят говорить даже часть правды. Это может привести к потере кредита доверия», — заключил он.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что обратится к главе Министерства обороны России Сергею Шойгу и президенту страны Владимиру Путину, если в ближайшие несколько дней не изменится тактика проведения специальной военной операции на Украине. По словам чеченского лидера, он готов разъяснить российскому военному ведомству «офигенную» ситуацию на Украине.

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Варвара Кошечкина
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