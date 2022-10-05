Стало известно о пострадавших при ударе ВСУ по гостинице в Херсоне

При ракетном ударе ВСУ по гостинице в Херсоне погиб один человек, еще трое пострадали

При ракетном ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гостинице в Херсоне погиб один человек, еще трое пострадали Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Министерства здравоохранения Херсонской области, передает РИА Новости.

Отмечается, что пострадавшие с осколочными ранениями были доставлены в лечебные учреждения, где им оказывают необходимую помощь. В ведомстве также уточнили, что все пациенты «находятся в состоянии средней степени тяжести».

Ночью 5 октября украинские военные обстреляли гостиницу в центре Херсона. Сообщалось, что к разбору конструкций поврежденного здания были привлечены спасатели.