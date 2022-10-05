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Минобороны отчиталось о потерях ВСУ на лисичанском направлении

Минобороны заявило об уничтожении до 70 солдат ВСУ на лисичанском направлении

Фото: Anna Kudriavtseva / Reuters

Российские войска уничтожили до 70 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на лисичанском направлении. С таким отчетом в среду, 5 октября, выступило Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что военнослужащие ВСУ были уничтожены в результате поражения позиций 54-й механизированной, 80-й десантно-штурмовой и 10-й горно-штурмовой бригад, которые находились в районах населенных пунктов Белогоровка, Спорное и Яковлевка.

Кроме боевиков были уничтожены один танк, три боевые бронированные машины, а также шесть пикапов с установленными на них пулеметами.

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Ранее стало известно о ракетном ударе по военной технике и бойцам 54-й механизированной бригады ВСУ в районе Григоровки на Лисичанском направлении, в результате которого были уничтожены до 90 бойцов противника.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Никита Абрамов
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