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Российские войска уничтожили до 90 бойцов ВСУ на Лисичанском направлении

Минобороны заявило об уничтожении ракетами до 90 бойцов ВСУ на Лисичанском направлении
СюжетМинобороны:

Фото: Валентин Капустин / РИА Новости

Российские войска нанесли ракетный удар по военной технике и бойцам 54-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины в районе Григоровки на Лисичанском направлении. Об этом во вторник, 4 октября, журналистам заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, в результате были уничтожены до 90 бойцов противника, а также три танка и шесть бронированных машин.

Конашенков также сообщил о нанесении огневого поражения подразделениям 66-й механизированной бригады ВСУ и двум пунктам временной дислокации украинских военных на Краснолиманском направлении. Таким образом были уничтожены до 120 бойцов противника и 14 единиц бронетехники.

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По данным оборонного ведомства, с начала проведения спецоперации на Украине российские войска уничтожили 312 самолетов, 157 вертолетов, 2145 беспилотников, 379 зенитных ракетных комплексов, 5336 танков и других бронемашин, 6226 единиц военной автомобильной техники, 3445 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 860 боевых машин реактивной системы залпового огня.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что о переходе к новой тактике спецоперации России на Украине. «Противник уже скоро столкнется с тяжелейшими для себя последствиями нового плана возмездия», — заявил он.

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Константин Лысяков
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