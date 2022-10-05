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Российская чиновница пообещала «шваркнуть снарядом» добровольца

Начальница отдела культуры Кулебак пообещала «шваркнуть снарядом» местного военного
Светлана Новикова

Светлана Новикова. Фото: Администрация городоского округа город Кулебаки

Начальница отдела культуры администрации города Кулебаки Нижегородской области Светлана Новикова угрожала российскому военному, который поехал участвовать добровольцем в специальной военной операции. На резонансную историю ответил мэр города Валерий Юрасов во «ВКонтакте».

Военнослужащий Александр Лащенкин, отправившись в зону спецоперации, стал замечать нарушения в условиях содержания солдат. Он выкладывал фото и видео, на которых рассказывал, что солдатам приходится спать в неотапливаемом автобусе и они должны сами себя обеспечивать едой. Также он попросил материальной помощи у подписчиков.

Сообщения военного возмутили Новикову и местного депутата от ЛДПР Артема Веснина. Чиновница в личных сообщениях, которые Лащенкин переслал нижегородской правозащитной группе, пообещала солдату либо «трибунал за нарушение воинского устава», либо «шваркнуть снарядом» за опубликованные данные. «Еще раз увижу в сети фото, буду действовать более жестко», — предупредила Новикова.

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Депутат Веснин написал Лащенкину, что тот опозорил себя, «как девка малолетняя, пиарясь и собирая деньги себе на карту». Также депутат назвал военного «маленьким забитым детдомовским мальчиком» и признался, что Лащенкин ему омерзителен.

Мэр Юрасов анонсировал служебную проверку по поводу высказываний местной чиновницы. «Но в любом случае, общение в подобном тоне со стороны представителя администрации недопустимо», — заявил мэр.

Ранее стало известно, что омская область испытывает трудности с выделением средств на единовременную выплату мобилизованным жителям из-за низкой бюджетной обеспеченности. Об этом заявил глава региона Александр Бурков. У Омской области дефицит бюджета составляет 12 миллиардов рублей.

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Элла Саад
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