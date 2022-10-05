Российская чиновница пообещала «шваркнуть снарядом» добровольца

Начальница отдела культуры Кулебак пообещала «шваркнуть снарядом» местного военного

Начальница отдела культуры администрации города Кулебаки Нижегородской области Светлана Новикова угрожала российскому военному, который поехал участвовать добровольцем в специальной военной операции. На резонансную историю ответил мэр города Валерий Юрасов во «ВКонтакте».

Военнослужащий Александр Лащенкин, отправившись в зону спецоперации, стал замечать нарушения в условиях содержания солдат. Он выкладывал фото и видео, на которых рассказывал, что солдатам приходится спать в неотапливаемом автобусе и они должны сами себя обеспечивать едой. Также он попросил материальной помощи у подписчиков.

Сообщения военного возмутили Новикову и местного депутата от ЛДПР Артема Веснина. Чиновница в личных сообщениях, которые Лащенкин переслал нижегородской правозащитной группе, пообещала солдату либо «трибунал за нарушение воинского устава», либо «шваркнуть снарядом» за опубликованные данные. «Еще раз увижу в сети фото, буду действовать более жестко», — предупредила Новикова.

Депутат Веснин написал Лащенкину, что тот опозорил себя, «как девка малолетняя, пиарясь и собирая деньги себе на карту». Также депутат назвал военного «маленьким забитым детдомовским мальчиком» и признался, что Лащенкин ему омерзителен.

Мэр Юрасов анонсировал служебную проверку по поводу высказываний местной чиновницы. «Но в любом случае, общение в подобном тоне со стороны представителя администрации недопустимо», — заявил мэр.

Ранее стало известно, что омская область испытывает трудности с выделением средств на единовременную выплату мобилизованным жителям из-за низкой бюджетной обеспеченности. Об этом заявил глава региона Александр Бурков. У Омской области дефицит бюджета составляет 12 миллиардов рублей.