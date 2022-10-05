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Херсонские власти эвакуировали жителей сел в «серой зоне»

Замглавы Херсонской области Стремоусов сообщил об эвакуации жителей сел в «серой зоне»

Фото: РИА Новости

Жителей сел в «серой зоне», куда вошли украинские войска, эвакуировали. Об этом сообщил замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов, передает РИА Новости.

«Там были люди. Были люди, которые голосовали (на референдуме — прим. «Ленты.ру»). Те люди, которые эвакуировались, всех предупреждали, ведь там последние несколько дней были фактически военные действия. Все, кто хотел, они вышли», — рассказал Стремоусов.

Представитель херсонских властей также отметил, что руководство некоторых поселений в «серой зоне» в настоящее время находится на территории Бериславского района.«Некоторые своих детей вывезли в Крым. Мы сделали все, чтобы над людьми не издевались», — добавил замглавы региона.

Ранее Стремоусов сообщил, что продвижение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в херсонском направлении остановилось в серой зоне. Российские части, по его словам, пока тоже стоят на своих позициях.

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Алевтина Запольская
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