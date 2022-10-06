Обвиненную в пьяном дебоше после победы на выборах россиянку оштрафовали

В Омске депутата, обвиненную в пьяном дебоше, оштрафовали на 500 рублей за хулиганство

В Омске депутата горсовета Анну С., которую соседка обвинила в пьяном дебоше после победы на выборах, оштрафовали на 500 рублей. О наказании сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

В ведомстве рассказали, что в полицию обратилась жительница Омска, заявившая о конфликте с депутатом. По результатам проверки Анну С. привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 20.1 Кодекса об Административных правонарушений «Мелкое хулиганство».

В пресс-службе горсовета Омска агентству заявили, что теперь поведение депутата оценит комиссия по этике.

16 сентября стало известно, что жительница Омска Камила Адамсон обвинила Анну С. в пьяном ночном визите. По словам женщины, в ночь на 12 сентября, после победы на выборах в горсовет, депутат в компании коллеги по партии и еще двух женщин начала стучать в квартиру с требованием открыть дверь. Адамсон заявила, что Анна С. якобы угрожала выселить ее вместе с детьми.

На ситуацию обратил внимание глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он поручил провести проверку в отношении депутата после ее конфликта с соседкой.

Ранее в Свердловской области 21-летний Егор Александрин, сын депутата Дмитрия Александрина, назвал волонтеров местного автоклуба грязью. Мужчина заявил, что разговор с «простыми людьми» — это ниже его «достоинства». После поднявшегося общественного резонанса он снялся с выборов депутатов городской думы Асбеста, куда баллотировался.