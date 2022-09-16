Соседка обвинила выигравшую выборы россиянку в пьяном визите ночью и угрозах

Жительница Омска обвинила выигравшую выборы депутата в угрозах выселить ее с детьми

Жительница Омска Камила Адамсон обвинила выигравшую выборы депутата Анну С. в пьяном ночном визите, который сопровождался угрозами о выселении. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Адамсон рассказала изданию, что конфликт с Анной С. начался еще 12 июня. В тот день чиновнице не понравилось, как соседка припарковалась возле дома. Она перегородила Адамсон дорогу и начала на нее кричать, называя «чуркой» и «понаехавшей». Все это сняли камеры видеонаблюдения. «Я говорю: "У меня ребенок на руках". На что она отвечала мне матами, что ей все равно, и она прямо в такой боевой стойке стояла. Спас сосед, который заезжал на машине к нам во двор. Я буквально чуть ли не кинулась к нему под колеса», — рассказала россиянка, являющаяся наполовину узбечкой.

Как пишут авторы поста, 11 сентября Анна С. одержала победу на выборах в Горсовет. По словам Адамсон, в ночь на 12 сентября чиновница в компании коллеги по партии и еще двух женщин начала стучать в ее квартиру с требованием открыть дверь. По данным канала, депутат угрожала, что выселит соседку с детьми. На следующий день ситуация повторилась. Приехавший для разрешения конфликта участковый не смог получить от чиновницы объяснения, так как она была пьяна, сообщает издание.

Установленные в подъезде камеры записали, как несколько женщин, шатаясь, поднимаются по лестнице и что-то бурно обсуждают. Через некоторое время кто-то разбивает устройство.

Комментируя конфликт журналистам, чиновница сообщила, что в ситуации должны разобраться правоохранительные органы. «Мне кажется, вы как-то прям забегаете вперед», — заявила она.

Ранее в Асбесте Свердловской области 21-летний Егор Александрин, сын депутата Дмитрия Александрина, назвал грязью девушек-волонтеров из местного автоклуба. Парень подчеркнул, что общение с «простыми людьми» — это ниже его «достоинства». На тот момент он являлся кандидатом в депутаты городской думы Асбеста, однако после поднявшегося общественного резонанса снялся с выборов.

