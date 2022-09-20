Российского депутата проверят после бытового конфликта с соседкой

СК проверит депутата омского горсовета Степаненко после конфликта с соседкой по дому

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил провести проверку в отношении депутата омского городского совета Анны Степаненко после бытового конфликта парламентария с соседкой по дому. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

По информации следователей, после победы в муниципальных выборах Анна Степаненко вместе с коллегой по партии в ходе конфликта с соседкой попыталась ворваться к ней в квартиру. Потерпевшая обратилась с заявлением в полицию. Узнав об этом, Степаненко потребовала от женщины продать жилье и съехать

Следователи дадут правовую оценку действий депутата, после чего будет вынесено процессуальное решение. Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате СК.

Анна Степаненко была избрана депутатом городского совета Омска на сентябрьских выборах от партии «Справедливая Россия».

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