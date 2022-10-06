Польша приготовилась к нападению на газопровод Baltic Pipe

Премьер Польши Моравецкий ввел второй режим угрозы энергетической инфраструктуре страны

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после аварий на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» распорядился ввести второй по уровню из четырех режим угрозы энергетической инфраструктуре страны, расположенной за ее пределами. Режим вступает в силу с 6 октября и продлится до 30 ноября. Об этом со ссылкой на правительственный центр безопасности сообщает ТАСС.

Такой уровень означает вероятность террористической атаки и является сигналом для ответственных служб и органов, чтобы они были готовы реагировать в соответствии с обстоятельствами.

Под инфраструктурой, расположенной за пределами Польши, может подразумеваться только газопровод Baltic Pipe, через который с 1 октября в страну идут поставки норвежского газа. Территориально он расположен в тех же водах, где проложены оба российских газопровода.

Виновники диверсий на «Северных потоках» неизвестны, в настоящее время в Европе начинается расследование инцидентов. Россия требует допустить к нему собственных представителей, но безуспешно.

Ряд экспертов не исключают, что взорвать три из четырех ниток газопроводов могли российские власти, чтобы продемонстрировать свою способность ударить по европейской энергетической инфраструктуре. При этом одна нитка «Северного потока-2» осталась целой, таким образом, у «Газпрома» сохранилась возможность прокачивать весь объем, который ему позволяет обновленная газовая директива Евросоюза.

Полиция Германии указывает, что, скорее всего, диверсия связана со злонамеренными действиями того или иного государства. На такой вывод наталкивает сложность исполнения и необходимость соответствующей подготовки. При этом силовики предупреждают о возможности новых ударов, таким образом косвенно они опровергают причастность к взрывам Великобритании или США, на чем настаивает Россия.