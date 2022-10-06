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Пенсионерку отказались подселить в квартиру к Олегу Меньшикову

Пенсионерку из Москвы отказались подселить в элитную квартиру к актеру Олегу Меньшикову

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Суд отказал пенсионерке из Москвы в подселении в элитное жилье актера Олега Меньшикова в центре столицы. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал Mash.

Разбирательства из-за квартиры площадью 170 квадратных метров, расположенной на Фрунзенской набережной, начались в 2017 году. Тогда москвичка Светлана Савицкая решила вернуть себе половину объекта, которая, по ее убеждению, по праву принадлежала ей.

В 1996 году россиянка с мужем приобрели квартиру на Фрунзенской набережной, недвижимость оформили на супруга. После развода, который случился через год, они договорились, что если объект будет продан, то каждому достанется по половине от полученных денег. Спустя 20 лет Савицкая вспомнила об этом и решила связаться с бывшим мужем. Через некоторое время пенсионерка узнала, что тот умер много лет назад, а после смерти квартира досталась его родителям. Последние, не знав о договоренности покойного сына и его бывшей супруги, в 2005 году продали жилье Меньшикову.

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После этого, в 2019 году, пенсионерка подала в суд на актера, рассчитывая на то, что договор купли-продажи признают недействительным, а она сможет вернуть половину площади. Однако первый иск Савицкой не был удовлетворен. Тогда в 2022-м женщина вновь обратилась в суд. На этот раз она назвала Меньшикова добропорядочным покупателем недвижимости, который мог не знать о сложившейся ситуации, но при этом попросила вернуть ей половину квартиры. Спустя пять заседаний суд принял решение оставить жилье актеру.

Полина Кислицына
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