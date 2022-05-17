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На Олега Меньшикова повторно подали в суд из-за квартиры

Starhit: у актера Олега Меньшикова пытаются отсудить половину квартиры в Москве

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

На художественного руководителя Театра Ермоловой, российского актера Олега Меньшикова повторно подала в суд Светлана Савицкая, женщина пытается получить половину элитной квартиры артиста. Об этом сообщает Starhit со ссылкой на пресс-службу Хамовнического суда.

Актер владеет квартирой в 170 квадратных метров на Фрунзенской набережной в Москве. По словам Савицкой, квартира принадлежала ее ныне покойному бывшему мужу, который приобрел объект с ней в браке. Женщина заявила, что после его смерти наследники оформили жилье на себя и продали Меньшикову.

Суд не удовлетворил первый иск Савицкой. «Теперь истец просит уже истребовать из незаконного владения Меньшикова половину квартиры, хоть и называет его при этом добросовестным приобретателем, который не мог быть в курсе сложившейся ситуации», — пояснили в суде.

О судебном разбирательстве Меньшикова стало известно в мае 2019 года. Тогда Савицкая решила через суд потребовать признать договор купли-продажи недействительным и вернуть ей половину площади. Однако сам Меньшиков на слушаниях по делу ни разу замечен не был.

Нина Ташевская
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