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Спорт

Американский боец оценил свои шансы на победу в поединке с Петром Яном

Американский боец Шон О'Мелли заявил, что он фаворит в поединке с Петром Яном
Шон О'Мелли

Шон О'Мелли. Фото: Stephen R. Sylvanie-USA TODAY Sports / Reuters

Американский боец смешанного стиля (MMA) Шон О'Мелли оценил свои шансы на победу в поединке с россиянином Петром Яном. Его слова приводит YouTube-канал ESPN MMA.

«Для простого болельщика кажется, что я аутсайдер. Но для эксперта очевидно, что шансы примерно равны», — сказал американец. Боец назвал себя фаворитом в поединке с россиянином и заявил, что собирается победить Яна.

26 июля Ян назвал О'Мелли интересным и раскрученным бойцом. Он обратил внимание на то, что Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) активно продвигает американца.

Ян подерется с О'Мелли в рамках турнира UFC 280 в Абу-Даби, который пройдет 22 октября. В главном поединке вечера в поединке за пояс чемпиона UFC в легком весе поспорят россиянин Ислам Махачев и бразилец Чарльз Оливейра.

9 апреля на UFC 273 Ян уступил Алджамейну Стерлингу в их втором поединке и не сумел вернуть чемпионский пояс в легчайшем весе. Бой завершился победой американца судейским решением.

Ксения Курашкина
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