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Бойня в тайском детсаду унесла почти 40 жизней

Число жертв нападения бывшего полицейского на детский сад в Таиланде достигло 38 человек

Фото: Nong Bua Lamphu Provincial Public Relations Office / AP

Число жертв нападения бывшего полицейского на детский сад города Утай-Саван на северо-востоке Таиланда достигло 38 человек. О росте числа убитых и мотивах тайского злоумышленника стало известно агентству Reuters.

Согласно информации полиции, преступник пришел в детский сад, чтобы убить своего ребенка. На входе он расправился с пятью сотрудниками учреждения. Однако он не смог найти своего ребенка и пришел в ярость, затем с ножом напал на детей и беременную воспитательницу, убив 21 ребенка. Выбежав из здания, экс-полицейский открыл огонь по прохожим, затем добрался домой и застрелил жену и сына.

Представители полиции сообщили, что преступник покончил с собой.

Первоначально было известно о 30 погибших, но несколько взрослых позднее скончались от полученных огнестрельных ран. В общей сложности бойня унесла жизни почти 40 человек, еще 10 были ранены.

Когда он не нашел [в детском саду] своего ребенка, он начал стрелять, резать и убивать детей

Пейсал Луэсомбунпредставитель полиции Таиланда

Полиция опознала убийцу

Правоохранительные органы опознали нападавшего как бывшего сотрудника полиции, который был уволен в прошлом году из-за обвинения в хранении наркотиков. Последнее заседание по этому делу прошло сегодня, 6 октября.

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Сотрудник местной районной администрации Джидапа Бунсом рассказала, что стрелок появился в детском саду после обеда. Войдя в здание, он застрелил пятерых сотрудников детского сада, после чего смог попасть в помещение, в котором спали дети. Бунсом добавила, что местные приняли стрельбу за фейерверк, поэтому никто не додумался сразу вызвать полицию.

Это действительно шокирует. Мы были очень напуганы и побежали прятаться, как только поняли, что это стрельба. Было убито так много детей, я никогда не видела ничего подобного

Джидапа Бунсомочевидец трагедии

Крупнейшая трагедия в истории Таиланда

Трагедия, которая произошла в детском саду, стала самой крупнейшей в истории современного Таиланда. Премьер-министр страны Прают Чан-оча назвал ЧП шокирующим инцидентом и приказал местным органам принять все необходимые меры и оказать пострадавшим помощь.

Случаи со стрельбой в Таиланде остаются редкостью, предыдущий подобный инцидент произошел в феврале 2020 году, когда 32-летний военнослужащий Джакрапант Томма отправился на свое место службы, убил командира и еще двух сослуживцев, а затем направился в ближайший торговый центр и взял в заложники 16 человек.

Военнослужащий был ликвидирован около 05:00 мск. В ходе спецоперации был убит один боец спецназа. Жертвами стрелка в общей сложности стали 26 человек, еще 57 горожан тогда были ранены. Все погибшие и пострадавшие — местные жители.

В то время премьер-министр страны Прают Чан-оча назвал мотивом стрельбы конфликт на бытовой почве. По словам политика, между военнослужащим и его сослуживцами разгорелся конфликт из-за продажи дома.

Неизвестное будущее


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Дмитрий Сотак
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