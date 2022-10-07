Глава дипломатии ЕС Боррель: ОПЕК+ снизил добычу из-за потолка цен на нефть из России

В ЕС нашли объяснение решению ОПЕК+ снизить добычу нефти — глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что оно связано с намерением Запада установить потолок цен на топливо из России. Его слова цитирует РИА Новости.

«Решение ОПЕК снизить поставки нефти является явным ответом на наше предложение ограничить цены на нефть», — сказал Боррель перед началом неформального европейского саммита в Праге. По его словам, сегодня энергетика стала «главным геостратегическим вопросом, связанным с войной и балансом сил в мире».

С ноября члены организации договорились снизить добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки от согласованных на август уровней производства. Как объяснили в ОПЕК+, мера направлена на сдерживание падения цен на мировом рынке на фоне опасений инвесторов относительно дальнейшего сокращения спроса.

В Белом доме назвали решение необоснованным и ненужным, а также пророссийским. Кроме того, США уже приготовили ответную меру — поставить на рынок дополнительные объемы из своих стратегических запасов.

По мнению аналитиков, теперь цены на нефть скорректируются и закрепятся в диапазоне 90-105 за баррель. Тем не менее, для России снижение экспорта нефти обернется дополнительным падением нефтегазовых доходов, которые и без того находятся на многомесячном минимуме и делают бюджет дефицитным.