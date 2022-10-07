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Сотрудника IT-компании без боевого опыта мобилизовали в зону СВО

Baza: инженера IT-компании без боевого опыта мобилизовали в Белореченске

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Сотрудника IT-компании без боевого опыта мобилизовали в Краснодарском крае, несмотря на основания для отсрочки. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале 7 октября.

53-летний Сергей Кузьмин работает инженером, обслуживающим вышки связи в компании МТС. Мужчина получил повестку с требованием явиться в военкомат 23 сентября. В этот же день в Минобороны озвучили перечень, согласно которому специалисты с аналогичными должностями не могут подвергнуться мобилизации, поскольку выполняют критически важные функции. Об этом же говорили в Минцифры.

Начальник Кузьмина написал справку, где попросил не мобилизовывать подчиненного, так как он является сотрудником оператора связи и обеспечивает устойчивость и безопасность функционирования центров обработки данных, объектов связи и линий общероссийского пользования. Военкомат на обращение не отреагировал.

Когда на портале «Госуслуги» появилась возможность оформлять отсрочку для сотрудников IT-компаний, Кузьмин подал заявление. Его включили в список на отсрочку, который, как утверждается на сайте, был направлен в Минобороны, однако это тоже не повлияло на решение военного комиссариата.

Baza также публикует телеграмму министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева от 2 октября в Генштаб, в которой заявлено о праве Кузьмина и других мобилизованных на отсрочку. «По имеющейся информации, данные специалисты на текущий момент находятся в воинских частях, просим оказать содействие в направлении данных специалистов к месту жительства и проконтролировать дальнейшее освобождение от призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации», — говорится в телеграмме.

Кузьмин окончил военное училище, но при этом никогда не воевал. По словам его родственников, в прошлом у мужчины была язва желудка. Инженер успел сообщить родным, что его отправили в Крым, после чего перестал выходить на связь.

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Список из 195 специальностей в IТ и медиа, которые могут рассчитывать на бронь от частичной мобилизации, Минцифры опубликовало 27 сентября. 30 сентября «Госуслуги» стали направлять IT-специалистам уведомления о включении в список на отсрочку.

Тем не менее сообщения об ошибочной мобилизации стали появляться все чаще. После этого в Москве отозвали 377 повесток, некорректно выписанных сотрудникам предприятий. Кроме этого, зафиксировано множество случаев неправомерной выдачи повесток людям с противопоказаниями по состоянию здоровья.

29 сентября президент России Владимир Путин потребовал исправить все ошибки, допущенные в ходе частичной мобилизации, подчеркнув, что в каждом конкретном случае необходимо разбираться отдельно.

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Варвара Родикова
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