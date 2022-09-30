IT-специалисты начали получать уведомления об отсрочке на «Госуслугах»

IT-специалистов на «Госуслугах» начали включать в список на отсрочку от мобилизации

Портал «Госуслуги» начал направлять IT-специалистам уведомления о включении в список на отсрочку от частичной мобилизации, который направлен на рассмотрение в Минобороны России, сообщил ТАСС.

«Вы включены в список на отсрочку от мобилизации, который направлен в Минобороны», — сообщается в уведомлении. Портал также уточняет, что решение об отсрочке принимает комиссия Минобороны. При этом отмечается, что никаких справок или бумаг получившим отсрочку не выдается, им просто не придет повестка.

На «Госуслугах» также пояснили, что делать сотрудникам IT-компаний и операторов связи, если их вызвали в военкомат. «Если вам пришла повестка, при явке в военкомат возьмите с собой документы: паспорт, документ воинского учета, оригинал или заверенную копию трудового договора, диплом о получении высшего образования», — говорится в уведомлении.

В случае если получивший уведомление работает в IT-компании, то ему также нужно взять с собой в военкомат справку с места работы, подписанную гендиректором о том, что он задействован в разработке, развитии, внедрении и эксплуатации IT-решений или в обеспечении функционирования информационной инфраструктуры.

Если же получивший уведомление является сотрудником оператора связи, то ему нужно предоставить в военкомат справку с места работы о том, что он принимает участие в обеспечении устойчивости, безопасности и целостности функционирования отдельных сооружений связи общего пользования, а также центров обработки данных.

Кроме того, необходима заверенная копия выписки из реестра об аккредитации IT-компаний или копия лицензии работодателя на оказание услуг связи.

27 сентября Минцифры представило список из 195 специальностей в IТ и медиа, которые могут рассчитывать на отсрочку от призыва. Сервис по приему заявлений для получения отсрочки от призыва в рамках частичной мобилизации для специалистов сферы IT и телеком заработал на «Госуслугах» 28 сентября.