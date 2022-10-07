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Маск объяснил любовь к «дурачеству» в Twitter

Бизнесмен Маск заявил, что высказывания в Twitter оказывают на него «целительный» эффект
СюжетИлон Маск предложил признать Крым российским

Фото: Patrick Pleul/Pool Photo / AP

Предприниматель, основатель Space X и Tesla Илон Маск объяснил, почему он любит высказывать свое мнение по разным общественным и политическим вопросам в соцсети Twitter. Бизнесмен в интервью Financial Times рассказал, что такой способ общения оказывает на него «целительный» эффект.

Маск назвал свои публикации в соцсети «дурачеством» и указал, что зачастую они приносят ему разного рода проблемы. «Не знаю, самовыражение в Twitter кажется мне в каком-то роде целительным. Это способ донести идеи до публики», — также заявил он.

3 октября Маск предложил в Twitter свой способ мирного урегулирования конфликта на Украине. В частности, он счел необходимым провести новые референдумы под наблюдением ООН на территориях, недавно вошедших в состав России, а также признать Крым российской территорией. Помимо того, предприниматель усомнился в победе Украины и призвал стороны к миру.

Заявления бизнесмена вызвали широкий резонанс. Так, идеи Маска раскритиковал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович обозвал Маска за его план «аборигеном». Помимо того, экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник нецензурно выругался в адрес предпринимателя.

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Олег Давыдов
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