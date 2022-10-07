Россиянина арестовали за убийство поссорившейся с сожителем соседки

В Хакасии мужчина зарезал соседку, которая пришла к нему в гости после ссоры с сожителем

В Республике Хакасия суд арестовал 58-летнего местного жителя за убийство 56-летней соседки в общежитии. Об этом в пятницу, 7 октября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 1 октября женщина поссорилась с сожителем и пришла в гости к соседу. Они выпивали, и между ними произошел конфликт. Мужчина достал нож и зарезал соседку. Правоохранители обнаружили ее тело спустя два дня.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

Ранее стало известно, что под Смоленском мужчину осудили на шесть лет за попытку убить знакомого топором во время ссоры.