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Стало известно о возможном начале поставок в Херсон и Крым через Донбасс

Кирилл Стремоусов: товары в Херсон и Крым могут начать поставлять через Донбасс

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Стало известно о новой возможной схеме поставок товаров в Херсонскую область и Крым после обрушения Крымского моста. Как заявил ТАСС замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов, эти территории могут снабжаться через Донбасс.

«Все возможно. Будет сделано все, что необходимо, чтобы создать условия, в которых все будет продолжаться», — заявил Стремоусов в ответ на вопрос издания, возможна ли такая переориентация логистики.

Ранее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что из Крыма в регионы России налажен сухопутный коридор через новые территории — Херсонскую, Запорожскую области, а также ДНР. Он также отметил, что Крым обеспечен запасом продовольствия и энергоносителей. Помимо этого, сейчас заполнены стратегические нефтехранилища.

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Утром 8 октября на Крымском мосту произошел пожар. Как уточнили в пресс-службе Крымской железной дороги (КЖД), пожар стал следствием возгорания топливной цистерны в хвосте грузового поезда. По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), во время движения по Крымскому мосту произошел подрыв автомобиля.

В результате произошло обрушение двух автомобильных пролетов моста и возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Движение по мосту остановлено, пострадавших, по предварительным данным, нет. В Крыму заявили, что к запуску уже готова паромная переправа.

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Софья Ермакова
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