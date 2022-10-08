Кадыров заявил о готовности чеченцев контролировать движение по Крымскому мосту

Кадыров заявил о готовности чеченских бойцов контролировать движение по Крымскому мосту

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о готовности чеченских росгвардейцев контролировать движение по Крымскому мосту. Об этом сообщает ИА «Чечня Сегодня».

По его словам, бойцы спецслужбы смогут при необходимости заняться контролем движения и досмотром транспорта, передвигающегося по объекту. «Хоть сейчас», — отметил Кадыров.

Глава Чечни также заметил, что у республики уже есть опыт несения подобной службы. «Мы вчера провели построение личного состава силовых спецподразделений. Каждый из 70 тысяч бойцов находится в режиме готовности, чтобы отправиться на выполнение приказа любой сложности. Однако не думаю, что будет повтор точно такой же ситуации, учитывая, что будут приняты усиленные меры безопасности», — добавил он.

Утром в субботу, 8 октября, стало известно о взрыве грузового автомобиля на Крымском мосту. В результате частично обрушились два автомобильных пролета моста, а также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. По данным СК, из-за ЧП погибли три человека.

Ранее Кадыров заявил о готовности 70 тысяч добровольцев отправиться на Украину.