В КЖД заявили о начале восстановления инфраструктуры Крымского моста

КЖД: начато обследование и восстановление ж/д инфраструктуры Крымского моста

На Крымском мосту начато обследование и восстановление железнодорожной инфраструктуры, к этому привлечены все необходимые силы, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Крымской железной дороги (КЖД).

«В настоящее время, после локализации и ликвидации возгорания, проводится обследование и восстановление железнодорожной инфраструктуры. К обследованию и ремонтным работам привлечены все необходимые силы и средства, на объекте находятся профильные специалисты», — указано в сообщении компании.

Утром 8 октября на Крымском мосту произошел пожар из-за возгорания топливной цистерны в хвосте грузового поезда. По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), во время движения по Крымскому мосту взорвался грузовой автомобиль. В результате произошло обрушение двух автомобильных пролетов моста и возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава.

Движение по мосту остановлено. Следственный комитет России сообщил о как минимум трех погибших.

Действия Украины, предположительно подготовившей взрыв, уже поприветствовали Эстония и Польша. Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу поздравил страну и назвал происшествие смелым поступком, а депутат сейма Польши от фракции левых Роберт Бедронь назвал новость «бальзамом на сердце».