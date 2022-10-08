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Эстония поздравила Украину со взрывом на Крымском мосту

МИД Эстонии поздравил украинский спецназ в связи со взрывом на Крымском мосту
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Reuters

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу поздравил Украину в связи со взрывом на Крымском мосту. Его слова приводит местный портал Delfi.

«Эстония, безусловно, приветствует это (взрыв на мосту — прим. "Ленты.ру") и поздравляет украинские подразделения специального назначения, которые, вероятно, стоят за этой операцией», — сказал Рейнсалу, назвав взрыв смелым поступком.

Рейнсалу напомнил, что Киев давно говорил о Крымском мосте как о возможной цели удара. «Положительным моментом является то, что движение [по мосту] остановилось», — добавил глава эстонского МИД. По его словам, мост играет большую роль с точки зрения логистики, а также имеет важное символическое значение для России.

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Утром 8 октября на Крымском мосту произошел пожар из-за возгорания топливной цистерны в хвосте грузового поезда. По данным Национального антитеррористического комитета, во время движения по Крымскому мосту произошел подрыв грузового автомобиля. В результате произошло обрушение двух автомобильных пролетов моста и возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Движение по мосту остановлено.

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Софья Ермакова
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