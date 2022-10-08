Очевидцы рассказали о взрыве на Крымском мосту

Очевидцы рассказали о моменте взрыва и обстановке на Крымском мосту

Очевидцы ЧП на Крымском мосту рассказали о моменте взрыва. Их слова передают «Известия».

Мужчина, проживающий в районе Аршинцево города Керчь, отметил, что взрыв был слышен в районе шести часов утра. «Один взрыв был достаточно массивный, задрожали окна. У некоторых [выбило] окна», — вспомнил молодой человек. Подойдя к морю с видом на мост, он обнаружил, что в зоне взрыва стоял железнодорожный состав, крайние цистерны которого были в огне.

Один из водителей, следовавший из Джанкоя в Краснодарский край, рассказал, что утром в день происшествия движение по Крымскому мосту было уже перекрыто. «Выехали в семь утра и все. Мы не смогли проехать. Ну, логистика будет настроена, все будет работать. Есть также варианты объезда. Сейчас все решается по поводу объезда. Как все решится — мы в течение суток уедем. В этом не ничего страшного»», — прокомментировал нынешнюю обстановку водитель.

Как сообщил корреспондент «Известий», объездная дорога от трассы «Таврида» к Крымскому мосту в настоящий момент «абсолютно пустая». «Движение перекрыли сотрудники Госавтоинспекции, которые дежурят еще на подъезде в Керчь. Параллельно с этим идет железнодорожное полотно. На станции мы видим цистерны, которые, по всей видимости, принадлежат аварийному составу, и были отбуксированы сюда», — заявил журналист. Он добавил, что сейчас на месте работают ремонтные бригады, а также эксперты из профильных ведомств, чтобы выяснить причину ЧП.

Отмечается также, что несколько десятков автомобилей в настоящее время ждут открытия линии на территории бывшего аэропорта Керчь, где развернули отстойник.

ЧП на Крымском мосту произошло рано утром в субботу, 8 октября. Национальный антитеррористический комитет (НАК) назвал случившееся подрывом, подчеркнув, что на мосту взорвался грузовой автомобиль. В результате частично обрушились два автомобильных пролета моста, а также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. Позднее были опубликованы кадры досмотра взорвавшейся на Крымском мосту фуры.

Глава Крыма Аксенов заявил, что восстановительные работы на мосту начнутся в субботу, 8 октября, сразу после окончания действий следственных органов.