Крымчанин рассказал о пропавших очередях на АЗС

Крымчанин сообщил, что утренние очереди на заправках пропали

Очереди на заправках были с 9 до 13 часов (совпадает с мск). Сейчас на автомобильных заправочных станциях (АЗС) все свободно, очереди пропали. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщил житель Симферополя Евгений (имя изменено — прим. «Ленты.ру»).

Мужчина рассказал, что не заметил больших изменений в жизни города после сообщений о повреждении Крымского моста. «Единственное, на дорогах стало больше суеты. Паникеры паникуют, сознательная часть населения живет дальше», — добавил он.

Евгений поделился, что в утренние часы число паникующих граждан было большим, а сейчас ситуация стабилизировалась. «С 9 утра наблюдался поток паникеров в магазины. Мы были после 12, все спокойно, без очередей, но некоторые крупы раскупили. Очереди на заправках тоже были с 9 до 13, теперь все свободно», — заключил житель Симферополя.

Ранее стало известно о длинных очередях на заправках в Крыму. Причиной этому послужило повреждение моста в результате взрывов.

Утром 8 октября на Крымском мосту подорвался грузовой автомобиль. В результате взрыва были повреждены два автомобильных пролета в направлении Крыма, на железнодорожных путях загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. По данным Следственного комитета, по меньшей мере три человека погибли.

