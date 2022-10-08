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Спорт

Две страны покинули федерацию бобслея и скелетона из-за участия России

Представители Латвии и Великобритании покинули федерацию бобслея и скелетона из-за России

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Представители Латвии и Великобритании покинули Международную федерацию бобслея и скелетона (IBSF) из-за участия России. Об этом сообщает Inside the Games.

По информации портала, четыре члена IBSF подали в отставку после того, как россиянина Сергея Пархоменко допустили к работе в двух комитетах организации. «Эта ситуация для нас совершенно неприемлема. Нет никакой разницы между международным спортом и пропагандистской машиной российского правительства», — сказано в письме латвийца Кристапса Котанса, адресованного федерации.

Ранее в Норвегии заявили, что бойкотируют встречу Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) в Швейцарии из-за присутствия представителей России. По этой же причине три страны отказались участвовать в конгрессе Международной федерации гимнастики (FIG).

В конце февраля многие международные спортивные организации перестали допускать россиян до турниров по рекомендации МОК. В большинстве дисциплин спортсмены полностью отстранены. В автоспорте, велоспорте, теннисе и шахматах россияне продолжают выступления в нейтральном статусе.

Ксения Курашкина
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